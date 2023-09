Le sirene di Alessandro Enriquez tra frange e stelle marine

Lo stilista Alessandro Enriquez prosegue con la collezione per la primavera/estate 2024 il suo racconto del mito della sirena, personale e rivisitato. La sensualità dei corpi è affidata alla danza in un movie diretto dallo stilista stesso attraverso i luoghi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro.

Si comincia con le nuances della nuova collezione, dagli azzurri e dagli arancioni delle albe in Sicilia, ai blu e neri dei fondali marini attorno all'isola, fino al verde acceso, al turchese e al rosso che assieme al rosa corallo e al bianco conchiglia, completano la palette di colori. Gli anemoni marini hanno ispirato le frange. Dalle stelle marine nascono i ricami.

Sfilano caftani fluidi in soffice cady tinta unita e stampati, ampie gonne a ruota in lino e cotone e chemisier in seta dal sapore anni '50. Novità di stagione è una capsule in collaborazione con Unic Concerie Italiane e Lineapelle, in cui l'impiego dei pellami Made in Italy profilano le silhouettes di collezione in nappa e camoscio. Ispirato dalle squame della coda della sirena, lo stilista ha realizzato un manto di paillettes di pelle che forma una serie dai volumi più avvolgenti nelle minigonne, nelle camicie bowling, nei pantaloni svasati. Le collezione raccoglie in versione narrativa, 30 stampe legate al mondo del mare, disegni di ricci, alternati a cavallucci e a granchi, che con una serie di scacchi e righe bianchi e rossi e bianchi e blu ricordano alcune pubblicità vintage. Un mondo magico, un eden fantastico con unicorni, sirene, tritoni e animali marini incoronati, è descritto in una serie in duchesse realizzata con filati 100% riciclati. I cuori iconici del brand rivivono tra le onde marine bianche e azzurre per la serie di lino organico. La morbidezza del crepe de chine e la naturalezza del lino completano la proposta con chemisier e abiti più sensuali, ampi e con dei motivi cut-out.



