Il Basic Instinct di Philosophy alla Mfw

Una versione contemporanea della protagonista femminile del cult movie Basic Instinct, interpretata da Sharon Stone, ispira la collezione Philosophy di Lorenzo Serafini per la prossima estate, in passerella oggi alla Milano Fashion Week.

"Ho pensato a uno stile senza sforzo per una donna indipendente e sicura di sé" racconta lo stilista, spiegando che alla base della collezione c'è il soft tailoring, vale a dire un sartoriale confortevole, dove anche le linee e i modelli più costruiti sono alleggeriti da tessuti in voile di lana e cotone.

Un senso di fluidità che torna negli abiti femminili in jersey drappeggiati, nei modelli più lunghi in viscosa, nelle reti di cristalli abbinate alle giacche over.



