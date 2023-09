Fabiana Filippi, in un video il suo inno alla primavera

Una collezione che guarda ai fiori, ai loro colori, ai petali, alle radici che affondano nel terreno che accoglie: Fabiana Filippi presenta le sue nuove proposte per la primavera estate 2024 con una performance, una sorta di sfilata in movimento, con modelle e performer che si muovono mostrando i nuovi capi su una piattaforma che ruota come il pianeta e le stagioni. A mimare la nascita, una primavera, un avvento, una genesi. Corpi che fluendo fermano il tempo, o lo accelerano.

La collezione punta alla sartorialità precisa di giacche, spolverini, camicie, gonne. Il lab coat che ricorre, omaggio al pragmatismo del fare. Lembi che s' incrociano, o legano tra loro. Fremiti di piume, trasparenze che dematerializzano, il colore tenue giallo olio, albicocca, che punteggia la rassicurante neutralità di bianco, nero, grigio. Il popeline, la pelle, il denim. Moltiplicarsi di strati che tolgono peso. E macramè e pizzi che con i gioielli disegnano elementi fantastici, perchè nella purezza che vibra la fantasia si accende. Un nuovo fiorire, con nuovo sodali: Yoann Bourgeois a dar ritmo ai movimenti, Hania Rani a dargli suoni, Benni Bosetto a disegnarci sopra un singolare bestiario.



