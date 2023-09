Da Husky la nuova giacca superleggera sfida la gravità

Apprezzato e indossato anche dalla Royal Family per le passeggiate a cavallo, Husky ha presentato la nuova collezione SS 2024 all'insegna della leggerezza.

Protagonista la nuova giacca estiva ultra-light che sfida la gravità. Con la direzione creativa di Saverio Moschillo, la nuova collezione Husky per la primavera-estate 2024 fa leva sull'uso sapiente e tecnologico dei materiali. Il risultato è un ricercato equilibrio tra l'immagine iconica del capospalla Husky e l'estetica del futuro.

Tra le novità, un confortevole e superleggero bomber nei colori bordeaux e piping arancio, che riporta in primo piano il nuovo logo "Made on air", reversibile e con la vivida stampa dell'omonimo cane. Tra i nuovi protagonisti del guardaroba della prossima stagione calda, il bomber trapuntato che rinnova la forza dei classici colori verde militare e blu, ai quali si aggiunge un'ampia palette di arancioni e di gialli.



