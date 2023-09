Caro affitti a Milano, tende di nuovo in piazza

È in corso al Comune di Milano l'incontro tra gli esponenti dell'amministrazione, tra cui il sindaco Giuseppe Sala, e studenti e rettori sul tema del caro affitti. Per l'occasione le tende simbolo della protesta degli studenti sono tornate in piazza della Scala, davanti al Comune, insieme a cartelli con la scritta 'Basta case senza persone' o 'Residenza per tutti'. Alcune decine di studenti sono presenti in piazza come presidio in attesa della delegazione che si sta confrontando con il sindaco.

"Attualmente il mercato immobiliare favorisce chi fa speculazione e quindi chi costruisce deve pagare di più gli oneri di urbanizzazione in modo da restituire qualcosa alla città", ha spiegato Giovanni di 'Tende in piazza'.



