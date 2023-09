Asteroid City di Wes Anderson trova casa a Fondazione Prada

Prima ancora che esca nelle sale cinematografiche il prossimo 28 settembre, Asteroid City, il nuovo film del regista Wes Anderson ambientato in una fantomatica cittadina americana nel deserto famosa per il cratere causato da un meteorite e per l'osservatorio astronomico, diventa una mostra visibile da domani al 7 gennaio alla fondazione Prada di Milano.

Scenografie (firmate dal premio Oscar Adam Stockhausen), costumi e oggetti di scena sono stati sistemati nella Galleria Nord della fondazione dove si sono trasformati in installazioni che permettono ai visitatori di immergersi nelle atmosfere della pellicola che racconta di un convegno di giovani astronomi e cadetti spaziali dove si ritrovano giovani e genitori provenienti da tutto il Paese, sconvolto da misteriosi eventi che cambieranno il mondo. Lo stile narrativo e iconografico è inconfondibile.

Le installazioni sono indipendenti una dall'altra, ciascuna a ricreare le atmosfere, anche con tracce sonore, di una delle scene chiave del film in cui recitano attori come Tilda Swindon, Tom Hanks, Scarlett Johansson e Edward Norton. Distributori automatici color pastello, una cabina telefonica, segnali stradali, ma anche bibite, quaderni scritti a mano e opere d'arte che appaiono nel film sono solo alcuni degli oggetti di Asteroid City - The Exhibition.

In questo modo il linguaggio del cinema si trasforma in mezzo artistico per una riflessione sui temi che tratta. Un ulteriore tassello nella collaborazione fra Prada e il regista che nel 2015 ha disegnato il Bar Luce della fondazione.

"Il mio personale desiderio - ha spiegato Anderson - sarebbe quello di trasferire tutte le scenografie e i costumi che abbiamo realizzato per ogni mio film negli spazi di Fondazione Prada per un tempo indefinito, per sempre (se riescono a trovarci un po' di spazio!)".



