Assessore Guidesi: 'Cremona tra le capitali mondiali della musica'

"Si tratta di un evento mondiale, lo si vede girando la fiera, visitando gli espositori, vedendo la provenienza internazionale di tanti espositori ma anche di tanti visitatori e le tante presenze che ci sono in città.

Cremona è una delle capitali mondiali della musica". Lo ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi a margine della visita presso CremonaFiere in occasione di Cremona Musica International Exhibitions and Festival (da oggi al 24 settembre), la principale fiera europea per gli strumenti musicali d'alto artigianato che si tiene ogni anno a Cremona.

"Ce lo diciamo troppo poco - ha concluso Guidesi -. O meglio, ce lo diciamo a volte solo durante questo evento fieristico.

Invece è un racconto vero che dobbiamo fare, anche perché grazie a questa manifestazione c'è un grande potenziale di indotto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA