Al Forum Sanità Lombarda confronto tra stakeholder e Dg Welfare

Far luce sulle sfide della sanità regionale, a partire dall'implementazione e gestione dei dati sanitari e dai fabbisogni di salute emergenti, in un confronto aperto con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. È questo l'obiettivo del Forum Sanità Lombarda Futura, promosso da Ecole - Enti Confindustriali Lombardi per l'Education, società consortile che unisce sette associazioni del sistema confindustriale, con il supporto di alcuni partner istituzionali tra cui Confindustria Lombardia, Farmindustria e Confindustria Dispositivi Medici, e con la supervisione scientifica dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano, del Politecnico di Milano e dell'Universitàdegli Studi di Pavia. L'evento residenziale, che si è svolto sabato e domenica scorsi nel Bresciano, "rafforza la nostra idea di proporre un vero e proprio modello di 'sistema' che lavora con e per il sistema socio-sanitario regionale e con le Associazioni territoriali del nostro Consorzio", spiega Alvise Biffi, presidente di Ecole. "Una rete pubblico-privato che cerca di supportare concretamente, attraverso proposte operative, l'azione formativa e programmatica regionale, grazie al dialogo costante con i dirigenti della Direzione Generale Welfare e al loro coinvolgimento attivo in tutte le fasi dell'iniziativa". Il Forum, caratterizzato dalla copresenza di tutti gli stakeholder che a vario titolo operano nel Sistema Sanitario regionale - dai direttori generali e professionisti delle aziende sanitarie ai medici di medicina generale e farmacisti, dalle associazioni di categoria e dei pazienti ai rappresentanti dell'industria e della Dirigenza Regionale, allo scopo di creare una rete di dialogo di tutta la filiera, è stato l'occasione per presentare i primi risultati emersi dai Tavoli di lavoro avviati agli inizi del 2023. Sui temi della digitalizzazione, della ricerca & sviluppo, della sanità integrativa, del procurement & innovazione, della medicina territoriale e della gestione delle risorse umane, sono state delineate alcune proposte di interventi concreti.



