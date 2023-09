Tir in scarpata per 60 metri, l'autista sbalzato dall'abitacolo

Incidente stradale stamani a Marone, in provincia di Brescia. Un camionista, nel tentativo di evitare l'impatto con un'auto, ha sbandato ed è finito in una scarpata per 60 metri dopo aver oltrepassato addirittura la sottostante linea ferroviaria, la Brescia-Iseo-Edolo, che è stata invasa dai detriti.

Al momento risulta disperso il conducente, che nel volo e nel successivo impatto con la roccia è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 510, dove al momento il traffico è in tilt. Bloccata anche la circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, la polizia locale, i carabinieri, le ambulanze e l'elisoccorso arrivato da Milano.





