Sangiuliano, entro il 2024 Brera si allarga a Palazzo Citterio

Il tormentato progetto della Grande Brera, per primo immaginato negli anni '70 dallo storico direttore Franco Russoli, si avvicina alla realizzazione. A fine 2024 dovrebbe finalmente aprire Palazzo Citterio, che nelle intenzioni ospiterà le collezioni del Novecento. Il ministro della Cultura Gennario Sangiuliano, oggi a Milano ha detto che "dobbiamo darci una data certa e credo che ce la faremo per la fine del 2024, il sindaco ha indicato la data iconica del 7 dicembre per poter inaugurare il museo".

"Francamente ritengo scandaloso per tutti noi, per l'Italia, per una città come Milano, che si è sempre distinta per la sue efficienza, che un'opera cominciata nel 1972 ancora non trovi compimento" ha aggiunto. E in effetti la vicenda di Palazzo Citterio è lunghissima con aperture continuamente rimandate e lavori da rifare perché la struttura non appariva adatta alle esigenze del museo.

Il direttore James Bradburne ha incassato l'appoggio del ministro anche per l'idea della passerella a collegare i due edifici: "facciamo un concorso di idee e chi avrà l'idea migliore proveremo a realizzarla quindi su questo c'è massima determinazione" ha concluso.



