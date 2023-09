Presidente Milano Serravalle a 150 km/h, 'momento d'entusiasmo'

Testimonial di una campagna sulla sicurezza stradale a 150 km all'ora con tanto di video sui social. Scoppia la polemica sul presidente della concessionaria autostradale Milano-Serravalle, Beniamino Lo Presti: Sui suoi profili social ha pubblicato un video, poi rimosso, che lo riprende mentre guida a 150 km all'ora quando il limite è di 90.

Accanto la didascalia: "Un leggero momento di entusiasmo in auto".

Sui social esplode la polemica e gli utenti ricordano che, oltre al suo ruolo istituzionale, ad agosto, aveva promosso una campagna per la sicurezza stradale.

"Sensibilizzare il pubblico sulla tematica della sicurezza stradale è per Milano Serravalle-Milano Tangenziali un dogma", avevano spiegato alla presentazione Beniamino Lo Presti e Pietro Boiardi, presidente e ad della società che gestisce le tangenziali milanesi (A50, A51, A52) e l'Autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia. Lo Presti, pilota di rally, è stato nominato presidente di Milano Serravalle nel giugno del 2021.





