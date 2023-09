Il teatro Fraschini compie 250 anni e festeggia in concerto

Il teatro Fraschini di Pavia festeggia i suoi 250 anni con un concerto evento a cui prendono parte il baritono Ambrogio Maestri, pavese ma ormai di casa nei teatri di tutto il mondo, i Solisti di Pavia e il primo violino della Scala Laura Marzadori.

Era il 14 ottobre 1773 quando il Fraschini aprì le porte al pubblico per la prima volta, con l'esecuzione del Demetrio di Josev Myslibecek su libretto di Metastasio.

E proprio il 14 ottobre alle 20 la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, ha deciso di promuovere questo concerto gratuito con musiche di Verdi, Donizetti, Catalani e Mascagni. "Un evento davvero straordinario" ha assicurato il presidente della Fondazione Mario Cera.

"Il nostro teatro è patrimonio di tutti. Invito pertanto i pavesi a partecipare ai festeggiamenti" ha aggiunto il sindaco Fabrizio Fracassi.

Secondo il direttore del Fraschini Francesco Nardelli, è "giusto lasciare che sia la musica a evocare questi 250 anni di storia artistica della città e all'ensemble I solisti di Pavia e al maestro Ambrogio Maestri, quali preclari frutti del tessuto culturale pavese, richiamare la cittadinanza a teatro per condividere, ancora una volta, il piacere di ritrovarsi in un ideale abbraccio con il proprio teatro".



