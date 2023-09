Festa per 5000 da Moncler per Pharrell Williams

Pharrell Williams, Willow Smith, Jaden Smith, Achille Lauro, Emma Marrone, Fedez, Lazza erano tra i 5000 ospiti, ieri sera, dell'evento organizzato al Portrait Milano per celebrare il lancio della nuova collezione Moncler x Pharrell Williams. Al centro della serata, la performance curata da Tobe Nwigwe, accompagnata da un team di ballerini, cantanti e musicisti che si sono esibiti nel chiostro della location.

Pharrell Williams, parte del progetto Moncler Genius, ha partecipato all'evento insieme al Presidente e Amministratore Delegato di Moncler Remo Ruffini. Tra gli altri ospiti Dixie D'Amelio, Ghali, Greta Ferro, JR, Lazza, Mr. Rain, Salehe Bembury, Sfera Ebbasta, Tananai e Tony Effe, ma anche Ashley Graham, Bianca Balti, Francesco Ragazzi, Jaden Smith, Jodie Woods, Jordyn Woods, Salmo, Toni Garrn e Victor Cruz.

La location rimarrà aperta al pubblico come spazio espositivo "The Art of Terrain" fino al 24 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA