Europa League: Atalanta parte bene, 2-0 al Rakow

Comincia bene l'avventura dell'Atalanta in Europa League. La squadra di Gasperini, reduce dalla sconfitta in campionato con la Fiorentina, supera 2-0 i polacchi esordienti del Rakow Czestochowa in una partita della prima giornata del gruppo D. Una partita dominata dai nerazzurri di Bergamo che chiudono il primo tempo sullo 0-0, dopo aver sfiorato il vantaggio con Muriel e Lookman. Che arriva però in avvio di ripresa: a sbloccarla ci pensa De Ketelaere al 4', il raddoppio lo firma Ederson al 21'.



