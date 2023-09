Detenuto evade da ospedale, agente Penitenziaria molto grave

Un agente della Polizia penitenziaria di 28 anni è rimasto ferito in modo molto grave cercando di trattenere un detenuto palestinese di 32 anni che è evaso oggi all'alba dall'ospedale San Paolo di Milano dove era stato portato d'urgenza in seguito a una lite con altri carcerati.

Il detenuto si trovava in carcere dopo essere stato arrestato dalla Squadra Mobile per aver rapinato una persona del Rolex nell'agosto scorso a Milano.

L'agente cercando di fermarlo è precipitato per alcuni metri in un cortile da una finestra da cui è fuggito io detenuto ha avuto un forte trauma cranico e lesioni alle vertebre cervicali.

A quanto si è appreso, il poliziotto dopo la caduta non sarebbe apparso inizialmente in gravi condizioni tanto da aver raggiunto da solo il pronto soccorso dell'ospedale dove poi le sue condizioni sono peggiorate



