Cancellati i murales di Mancini allo stadio di San Siro

Sono stati cancellati i murales allo stadio San Siro di Milano con il nuovo allenatore della nazionale dell'Arabia Saudita Roberto Mancini, insieme a lui anche Bin Salman, Ronaldo e Neymar. Le opere erano apparse in occasione del match di Champions League Milan - Newcastle. Erano stati realizzati dall'artista aleXsandro Palombo per protestare contro, dice "le costanti violazione dei diritti umani del regno del principe Bin Salman" e ribaltare "quell'immagine accattivante e patinata di paese libero e mecca per turisti con cui il regime di Bin Salman sta cercando di rilanciare la sua credibilità nel mondo attraverso gli ingaggi stellari delle star del calcio".



