Calcio: Milan, con il Verona senza Loftus-Cheek e Maignan

Seduta sul campo per il Milan domattina a Milanello, prima della sfida di sabato pomeriggio al Meazza con il Verona. Al fischio d'inizio delle 15 non sarà della partita Maignan, alle prese con il problema muscolare durante la partita di Champions contro il Newcastle. Ancora assente anche Kalulu. Nessun problema invece per Loftus-Cheek, che pure dal campo nella gara contro gli inglesi se n'era andato toccandosi la coscia destra, ma che contro i veneti potrebbe non partire dall'inizio per recuperare appieno.

Probabile rientro dal primo minuto di Reijnders e Pulisic, con anche Florenzi (positivo il suo ingresso in Coppa) che potrebbe partire titolare. In attacco, verosimile turno di riposo per Giroud, con Okafor e Jovic candidati a prendere il posto del francese. Proprio nel pomeriggio di giovedì, Jovic è stato presentato a Milanello: "Non sono ancora al 100% - ha spiegato il serbo -. Avrei bisogno di un po' di tempo, ma non so quanto ne ho a disposizione".



