Basket: Bob Morse entra nella 'Hall of Fame' d'Italia

Bob Morse entra nell'Italia Basket Hall of Fame. Il giocatore statunitense ha fatto le fortune della Pallacanestro Varese, con cui ha giocato dal 1972 al 1981 e vinto quattro Scudetti, una Coppa Italia, tre Coppe dei Campioni, una Intercontinentale e una Coppa delle Coppe. Morse ha giocato due stagioni anche a Reggio Emilia, dal 1984 al 1986.

Il suo ingresso nella 'Hall of Fame' del basket italiano è stato annunciato dalla Fip, che lo ha stabilito nel corso del suo consiglio federale.

Nella stessa riunione è stata anche decisa la nomina di Andrea Capobianco a nuovo commissario tecnico della nazionale femminile e che, secondo quanto riferisce una nota della federazione, "a partire da questa stagione, gli atleti delle Nazionali 3ž3 Maschili non saranno più selezionati attingendo esclusivamente dai club di 5 contro 5, come accaduto finora: le convocazioni riguarderanno invece prevalentemente gli atleti che si sono segnalati nel corso dell' 'Estathè 3ž3 Italia Fip Circuit', il circuito itinerante che quest'anno ha assegnato lo scudetto 3ž3 a Cesenatico".



