Sit-in di Ultima generazione a Milano,8 identificati in Questura

Sono stati otto gli attivisti di Ultima generazione portati in questura per essere identificati dopo aver improvvisato un sit in di protesta bloccando il traffico in viale Fulvio Testi a Milano.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Digos. In una nota Ultima generazione ha spiegato che appena prima delle otto sei attiviste si sono incatenate in via Fulvio Testi, una delle strade a scorrimento che portano a Milano dalla Brianza, bloccando il traffico per chiedere un fondo di riparazione da 20 miliardi per chi ha subito danni a causa del cambiamento climatico, come chi ha subito alluvioni e grandinate questa estate.

Intorno alle 8:20 si sono spostate per far passare una ambulanza e, hanno aggiunto, sono rimaste bloccate a bordo strada dalle forze dell'ordine che hanno rotto con le tenaglie la catena e le hanno portate in questura.

Fra di loro, anche Carmen che a quasi 72 anni ha deciso di protestare "perché penso che sia un dovere delle persone della mia età assumersi le proprie responsabilità". "Se una bisnonna non si preoccupa per quello che lascerà ai suoi figli, nipoti e bisnipoti - ha aggiunto -, allora non so chi si dovrebbe preoccupare di loro. Le persone meno abbienti subiscono maggiormente la crisi climatica, che sta portando alla distruzione della specie umana".

"Abbiamo provato a manifestare il dissenso in maniera legale - sottolinea un'altra attivista nel comunicato di Ultima generazione - , siamo andate al Senato, due volte, ma non è bastato. Siamo andate in televisione, a dibattere negli studi cercando un confronto, ma non siamo state ascoltate, anzi, venivamo interrotte mentre parlavamo. Allora ritorniamo in strada".



