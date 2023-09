Povere Creature! agli Incontri del Cinema d'Essai a Mantova

Ci sarà anche Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, Leone d'Oro per il miglior film all'ultima Mostra Cinematografica di Venezia, nel programma di anteprime per gli accreditati dei prossimi Incontri del Cinema d'Essai, organizzati dalla FICE (Federazione Italiana dei Cinema d'Essai) a Mantova dal 2 al 5 ottobre. Povere Creature! si va ad aggiungere ai già annunciati La chimera di Alice Rohrwacher (presentato a Cannes), The holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne con Paul Giamatti (visto a Toronto) e, dalla Berlinale, Il cielo brucia (Afire) di Christian Petzold. Anteprima inaugurale degli Incontri anche per il pubblico mantovano, lunedì 2 ottobre alla presenza dell'autore, l'esordio alla regia di Claudio Bisio L'ultima volta che siamo stati bambini, presentato a Giffoni. Come di consueto, il pacchetto di anteprime proposto dagli Incontri del Cinema d'Essai proporrà il meglio di quanto presentato nei festival di maggior richiamo. A partire dalla Mostra di Venezia, con Making of di Cedric Kahn, Memory di Michel Franco, Tatami di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, Day of the fight di Jack Huston. Dalle Giornate degli Autori veneziane saranno proiettati Anna di Marco Amenta e Deserto particular di Aly Muritiba, mentre da Cannes (oltre al film di Alice Rohrwacher), Fallen leaves del maestro Aki Kaurismaki. Da Locarno proviene Petites - la vita che vorrei di Julie Lerat-Gersant; da Giffoni (oltre al film di Bisio) Normale di Olivier Babinet; dalla Festa di Roma Pasolini: cronologia di un delitto politico di Paolo Angelini. A chiudere il parterre di anteprime: Foto di famiglia di Ryota Nakano e Upon Entry di Alejandro Rojas e Juan Sebastian Vasquez. A questi titoli si aggiunge il programma di anteprime per la città e per le scuole di Mantova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA