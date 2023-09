Il premio Oscar Penelope Cruz è la prima global ambassador di Geox e oggi a Milano ha presentato la capsule collection disegnata insieme alla sorella Monica, ballerina e attrice, per la prossima stagione SS2024. "Nel corso degli ultimi vent'anni, Monica ed io abbiamo disegnato diverse collezioni per numerosi brand. Siamo appassionate di moda e amiamo lavorare insieme. Per questo abbiamo voluto collaborare di nuovo" ha detto Pénelope. " Questa volta, in particolare, siamo state ispirate dalla filosofia del marchio: tutto deve essere di altissima qualità dal punto di vista dei materiali e della tecnologia, ma sempre con un tocco stylish". "Quando mi dicono che le donne mi sentono come un'amica, una persona vicina a loro, è il complimento migliore che mi possano fare" ha sottolineato l'attrice presentando Geox by Penélope e Mónica Cruz, una capsule dai colori vivaci, dai lacci in technicolor delle sneakers a mocassini e sandali con tacco e cinturino. Tra i capispalla, trench impermeabili realizzati in gran parte con tessuti riciclati e sostenibili, giubbotti e giacche dal mood urban.



