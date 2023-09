La 'malafemmina' di Marco Rambaldi contro violenza sulle donne

Mai più schiave, mai più vittime: è il messaggio contro la violenza sulle donne lanciato oggi in passerella da Marco Rambaldi, che ha fatto sfilare in un vivaio milanese la sua collezione per la prossima estate, dedicata a una 'Malafemmina' "che non ha paura della libertà e che non si accontenta". " Questa collezione -racconta lo stilista- è nata dalla volontà di dare una nuova connotazione q un termine come malafemmina nato come dispregiativo per il timore maschile della libertà e della sfrontatezza delle donne".

Icona della proposta è Modesta, protagonista del romanzo 'L'arte della gioia' di Goliarda Sapienza, che "ama e lotta come un uomo e riesce a ottenere ciò che vuole, ponendosi oltre i generi ". In passerella, tra piante e fiori, i codici di Rambaldi sono contaminati dalla luce del sud Italia: l'uncinetto diventa una stampa, i centrini della nonna si fondono nel denim, la maglieria si copre di frange, le calze di pizzo si portano senza scarpe. A sottolineare il messaggio sociale della collezione un casting inclusivo, anch'esso tipico dello stilista.



