Intelligenza artificiale: Marchesini, migliorerà nostra vita

"Le nuove tecnologie miglioreranno la nostra vita e daranno più occupazione; inoltre, e non è un dettaglio da trascurare, ci garantiranno anche più tempo libero.

Però è giusto porre dei limiti: l'uomo va messo sempre al centro. Non si tratta mai di una guida senza pilota, ma con un 'co-pilota' che si chiama intelligenza artificiale". Lo ha sottolineato Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria (con delega a filiere e medie imprese), aprendo oggi al Collegio Ghislieri di Pavia l' "Al & Robotics Conference 2023". Si è trattato di uno degli appuntamenti inseriti nel calendario degli eventi di "Pavia Capitale della Cultura d'Impresa" organizzati da Assolombarda.

Marchesini si è soffermato sulla necessità di incrementare la produzione di "chip" (i microprocessori di computer): "Non è un caso che l'Europa abbia deciso di investire 43 miliardi di euro per il raddoppio dei 'chip': però non dobbiamo limitarci a realizzare solo quelli di ultima generazione, ne servono anche a 'buon prezzo'. E' importante per Pavia ospitare il 'Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore': mi auguro sia anche un luogo capace di trovare nuovi talenti e sviluppare ulteriormente il settore. Tra i vantaggi garantiti dall'intelligenza artificiale, pensiamo all'agricoltura di precisione: saremo in grado di stabilire la miglior coltura possibile in ogni centimetro quadrato di terreno, in tutto il mondo, con conseguenze positive sull'alimentazione e la salute.

Si aprono enormi prospettive anche per l'industria. Resta fondamentale il coinvolgimento e il rispetto dell'uomo, per non rischiare un utilizzo aberrante dell'intelligenza artificiale come avviene in Cina, dove vengono violati i diritti delle persone".

Stefano Rebattoni, vicepresidente di Assolombarda e ceo di Ibm Italia, ha ricordato che "anche le piccole e medie imprese possono avere accesso a queste tecnologie per avere più competitività, tempestività, minori sprechi e resilienza.

Importante è che ci siano regole precise, in Italia e nel mondo, affinchè vengano garantite etica, trasparenza e fiducia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA