Dave for young, evento sull'importanza di chiedere aiuto

È in programma il 30 settembre, al Teatro Dal Verme di Milano, 'Dave for young', evento musicale sull'importanza per i giovani di chiedere aiuto nei casi di disagio mentale. Il concerto è organizzato Associazione Aiutiamoli Odv e Fondazione Aiutiamoli Onlus, con il supporto creativo speciale di IED - Istituto Europeo di Design.

Confermata, tra gli altri, la presenza del collettivo Bnkr 44, di Laila Al Habash e della band Disco Club Paradiso.

Anticipando la Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), 'Dave for young' vuole essere una serata di divertimento e uno spunto di riflessione per i giovani, le famiglie e gli addetti ai lavori, con un linguaggio leggero volto a sensibilizzare il pubblico sull'importanza del sapersi prendere cura del proprio benessere.

Negli ultimi due anni - anche a seguito della pandemia da Covid - si è acceso un riflettore sempre più ampio sulla sofferenza adolescenziale. Ma "già nel 2015 - ricordano gli organizzatori dell'evento - il rapporto dell'Oms identificava nel suicidio e nell'autolesionismo la terza causa di mortalità degli adolescenti nel mondo, preceduta soltanto da incidenti stradali e infezioni delle vie respiratorie". Inoltre, l'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano segnala un abbassamento dell'età di esordio dei disturbi del comportamento alimentare, mentre nel Dossier della Regione Lombardia sul tema emerge l'allarme droga: 7 giovani su 10 ne fanno uso.

"Non c'ѐ salute senza salute mentale e non possiamo arrenderci di fronte al grande malessere che i più giovani vivono sotto ai nostri occhi. Dobbiamo agire, con un ascolto fatto di pazienza, cura, attenzione, che può essere veicolato anche attraverso il linguaggio universale della musica" afferma Cristina Ardigò, presidente dell'Associazione Aiutiamoli Odv, con Livio Pizzoni, presidente della Fondazione Aiutiamoli Onlus.

L'evento, condotto da Vanessa Grey e Alessandro Sansone, avrà inizio alle 20.30 ed è patrocinato da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano e Asst Santi Carlo e Paolo.



