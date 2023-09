Ciclismo: Europei; oro Venturelli nella crono Junior donne

L'azzurra Federica Venturelli, 18enne cremonese, ha vinto la gara della cronometro Juniores donne agli Europei di ciclismo su strada in Olanda, a Drenthe. Venturelli, campionessa italiana in carica sia in linea sia contro il tempo, ha dominato la prova chiudendo con il tempo di 26'23" i 20,6 chilometri del percorso di Emmen, a a quasi 47 km/h di media.

Argento alla svedese Stina Kagevi, a 24", bronzo alla tedesca Hannah Kunz, a 33". L'altra azzurra Alice Toniolli si è piazzata ottava, 15/a Eleonora La Bella. Nella gara Juniores maschile, l'oro è andato al favorito della vigilia, il danese Albert Withen Philipsen che ha percorso i 19,8 km in 22'48". Secondo posto per il norvegese Jorge Nordhagen (a 46"43), terzo il belga Sente Sentjens (a 49"12). Il migliore degli italiani è stato Luca Giaimi, piazzatosi quinto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA