Chiudono i saloni fieristici moda a Milano, +21% di visitatori

Sono state visitate da 42.273 operatori professionali (+21% sull'edizione settembre 2022) provenienti da 129 Paesi le manifestazioni fieristiche che si sono svolte in questi giorni a Fieramilano (Rho), Micam, il salone delle calzature, Mipel, la pelletteria, The One Milano dedicato al prêt-à-porter femminile, e Homi fashion&Jewels Exhibition, accessori moda e gioielli. Buyer che porteranno l'eccellenza del Made in Italy, in giro per il mondo, con tutte le novità dei rispettivi settori per le prossime stagioni.

Questa edizione, che si chiude "con un ottimo bilancio", ha segnato in particolare il grande ritorno dei visitatori provenienti dalla Cina, conferme dal Giappone, dal Nord America con Canada e USA e grande affluenza da Spagna, Francia e Germania. Caratterizzate da alto impegno nella ricerca e innovazione, qualità e una forte propensione alla sostenibilità, le proposte dei duemila brand.

Tendenze che parlano di fantasia, semplicità, estro e sguardi sul futuro per le calzature, come nelle borse, la pelletteria in generale e anche le novità nell'abbigliamento.

Giovani, linfa vitale per settori in continua evoluzione, sono stati ancora una volta protagonisti di tutte le manifestazioni grazie a iniziative e aree speciali dedicate. Estro, talento, ricerca nei materiali e nelle tecnologie produttive, ma anche attenzione al mondo della moda che cambia, hanno caratterizzato le creazioni dei nuovi designer.

Non sono mancate anche occasioni di incontro e di confronto sugli argomenti più interessanti per il settore, dalla sostenibilità all'intelligenza artificiale, dalle nuove tecniche produttive al futuro del retail



