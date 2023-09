Champions: Lautaro, non sono soddisfatto ma punto importante

"Non sono soddisfatto, non abbiamo giocato bene e non abbiamo fatto quello che avevamo preparato.

Siamo entrati male nel primo tempo, abbiamo avuto difficoltà e dobbiamo migliorare tanto". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Amazon Prime Video dopo il pareggio in Champions contro la Real Sociedad.

"È sempre difficile giocare contro queste piccole squadre che vengono a pressarti alti, dobbiamo lavorare su questo, anche nel derby non siamo sempre usciti bene - ha aggiunto. L'importante è essere usciti dal campo almeno con un punto, sapevamo che erano una squadra forte che ha messo in difficoltà tanti, uno stadio piccolo con la gente che si fa sentire. L'importante è non aver perso perché poi il girone sarebbe diventato difficile, l'importante è che andiamo a casa con un punto".



