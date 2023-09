Cade su un coltello in cucina e muore dissanguato nel Pavese

E' inciampato in cucina nello sportello aperto della lavastoviglie ed è finito su un coltello, posizionato nel cestello con la lama rivolta verso l'alto. Lama che gli ha reciso l'arteria femorale, provocandogli la morte per dissanguamento. Il drammatico incidente domestico si è verificato ieri sera in un appartamento di San Martino Siccomario (Pavia), alle porte di Pavia. Vittima un pensionato di 63 anni, che viveva solo.

A chiedere aiuto sono stati i vicini, preoccupati dalle urla giunte dall'abitazione. Quando sono giunti sul posto i soccorsi, ormai non c'era più nulla da fare. L'uomo era a terra, in una pozza di sangue, accanto alla lavastoviglie e al coltello.

I carabinieri hanno ricostruito la dinamica a partire dalla posizione in cui è stato ritrovato il cadavere. Il magistrato di turno non ha disposto ulteriori accertamenti, restituendo la salma ai familiari e concedendo il via libera alla sepoltura.





