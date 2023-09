Sgomberato ex cinema a Milano occupato contro caro affitti

Intorno alle 7 di questa mattina è stato sgomberato l'ex cinema Splendor di viale Gran Sasso, occupato sabato scorso dagli studenti di 'Tende in piazza' che protestano contro il caro affitti. Le operazioni, svolte senza tensioni, sono state disposte dal questore di Milano Giuseppe Petronzi. All'arrivo degli agenti sul posto era presenti una decina di ragazzi. "Sono arrivati stamattina alle 7:30 con cinque camionette", hanno fatto sapere gli studenti, comunicando che si riuniranno in presidio. "Non c'è stato spazio per opporre resistenza. Hanno preso i telefoni e chiesto i nominativi di quelli dentro".



