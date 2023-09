Il grand tour della moda premiato a Palazzo Marino

"Le Grand Tour - La moda oltre i confini" è stato il filo conduttore che ha guidato la giuria nella scelta dei vincitori della 23esima edizione dei Chi è Chi Fashion Community Awards, i premi, ideati e organizzati da Cristiana Schieppati, direttrice del 'Chi è chi', assegnati questa mattina a Palazzo Marino in apertura della Milano Fashion Week.

Patrocinati dal Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda i premi tradizionalmente inaugurano la settimana della moda.

Per la seconda volta è stato assegnato dal Comune di Milano e dal Chi è Chi il premio Fashion & The City, un riconoscimento pensato per valorizzare progetti capaci di rafforzare il legame della moda con la città di Milano. Il premio è stato consegnato da Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del lavoro con delega alla Moda e al Design, a Leonardo Ferragamo, Presidente della Salvatore Ferragamo Spa per il progetto "Milano e Ferragamo per la formazione dei giovani talenti".

Tra i vari riconoscimenti assegnati oggi a Toni Belloni, Direttore generale del Gruppo LVMH, è andato il premio alla carriera, a Dolce & Gabbana il premio Grand Tour, a Michelle Hunziker il premio personaggio televisivo internazionale, a Pietro Beccari, Presidente e Ceo di Louis Vuitton il riconoscimento come Manager Italiano dell'anno e a Matthieu Blazy, direttore creativo di Bottega Veneta, il Premio Designer of the Year.



