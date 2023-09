Il Giro di Lombardia rinnova la rivalità Pogacar-Evenepoel

Tadej Pogacar per il tris; Remco Evenepoel per centrare la doppietta con la Liegi; Primoz Roglic per dimenticare il terzo posto della Vuelta. Saranno loro tre i favoriti del Giro di Lombardia, edizione numero 117, in programma il 7 ottobre. Il consueto percorso durissimo, da Como a Bergamo (238 km), 4.400 metri di dislivello - "come il tappone dolomitico del Giro", rimarca Mauro Vegni -, con le scalate della Madonna del Ghisallo, Roncola (pendenza massima al 17%), Berbenno, Passo della Crocetta, Zambla Alta e Passo di Ganda prima dello strappo sul selciato di Colle Aperto. "Evenepoel sarà un cliente 'cattivo' per Pogacar - il pronostico di Vincenzo Nibali, ospite d'onore della conferenza al Pirellone -, anche se lo sloveno in un possibile sprint a due ha qualcosa in più".

La presentazione, 'interrotta' dal test dell'alert in Lombardia, ha visto festeggiare anche il 42esimo compleanno di Damiano Cunego, tre volte vincitore, omaggiato da una torta brandizzata con il logo della corsa. Il Lombardia vedrà ai nastri di partenza anche Thibaut Pinot - vincitore nel 2018 davanti a Nibali - alla sua ultima gara in carriera prima del ritiro.



