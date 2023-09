Ecco la Milano Wine Week 2023, in alto i calici dal 7 ottobre

Sabato 7 e domenica 15 ottobre: le due date segnano gli estremi temporali della Milano Wine Week, cresciuto negli ultimi sei anni anni come principale evento enologico in città. Diverse le novità, ancor più le conferme.

Invariato il quartier generale della manifestazione, Palazzo Bovara di corso Venezia 51: qui la maggior parte degli eventi, che si sposteranno anche in città, come già nelle altre edizioni. Ad esempio nelle cosiddette location-partner, quelle di Cantina Urbana, CityLife Shopping District (qui il brindisi d'apertura nella serata di sabato 7), Eataly Milano Smeraldo e Hard Rock Cafè.

Intenso e internazionale (anche nei nomi) il programma, tra walk around tasting e masterclass, nazionali e non, che mettono in contatto operatori, buyer e giornalisti, mentre un wine boat e wine bus percorreranno la città su strade e vie d'acqua.

Toccando anche le zone di movida (i Navigli) e moda: in via Tortona 31, ad esempio, tornerà l'Enoteca di MWW con banchi d'assaggio presenziati dai produttori e il montaggio di un dispenser per la degustazione di vino al calice.

Il presidente Federico Gordini ha rimarcato il carattere poliedrico dell'evento: "con iniziative che coinvolgono luoghi diversi, dal ristorante stellato fino al supermercato, ai banchi d'assaggio aperti al pubblico, perché il vino è di tutti. Avremo anche dei momenti di riflessione perché ci sono tanti dibattiti nel mondo del vino sulle prospettive future, dall'etichettatura alla promozione internazionale, ai cambiamenti climatici». E ancora presentazioni di guide, premi (anche per la miglior selezione di bollicine e firme note, come quelle dell'enologo Luca D'Attoma che terrà una masterclass il 13). Novità di quest'anno è anche il format "Degustando" che, martedì 10 ottobre, nel tunnel del Nhow Hotel di via Tortona, riunirà 10 firme dell'alta cucina.



