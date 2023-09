Cicatrici e sorrisi, la lotta al tumore apre la Fashion Week

Hanno sfilato con le cicatrici sul corpo e il sorriso negli occhi, per aver affrontato il tumore al seno e le cure, e si sono messe in gioco per lanciare un messaggio sull'importanza della prevenzione. Sono le venti donne di ogni età che questa mattina a Milano hanno aperto la settimana della moda, con la sfilata I/deal ideata dall'organizzazione no profit americana Cancer culture.

Patrocinata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, con il supporto del Camera Moda Fashion Trust, la sfilata è stata il debutto italiano della ong fondata e guidata da pazienti affetti da cancro al seno, che scelgono di vivere la propria vita pienamente. Così, in passerella, nel Foyer dell'Aula Magna dell'Università Bocconi, ogni donna - invitata dai dottori che l'hanno seguita - ha portato il suo corpo e la sua storia, come la modella che ha scelto di non farsi ricostruire il seno dopo l'intervento e non teme di mostrarlo.

"Iniziamo la settimana della moda donna parlando di donne e di prevenzione - ha detto il presidente di Camera Moda Carlo Capasa, visibilmente commosso al termine dello show - mandando un messaggio di speranza e prevenzione. Credo che questa sfilata sarà di grande ispirazione per tutti noi e metterà in luce ancora una volta quanta forza e quanta consapevolezza le donne sono in grado di far crescere in loro e dimostrare anche nelle situazioni più dolorose". Completamente d'accordo l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi: "Milano vuole tenere con forza un tema etico costante".

"La prevenzione fa la differenza - ha ribadito Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della fondazione Ieo Monzino - queste donne sono qui grazie alla diagnosi precoce, ma ci sono tante battaglie da portare avanti".



