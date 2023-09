Champions: Alguacil, sfideremo l'Inter con rispetto e umiltà

"Siamo pronti. Ma dobbiamo esserlo nel momento giusto e il momento è domani. Per me non è il risultato, è il come si gioca, indipendentemente dall'avversario. Non serve a niente farlo un giorno per fasi o momenti: serve regolarità e continuità per essere una squadra affidabile e di alto livello". Lo ha detto il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter.

"Preferisco non parlare dell'Inter, perché se parliamo delle sue forze o dei suoi grandi giocatori, alcuni potrebbero pensare che sia meglio non scendere in campo - ha aggiunto -. Ma è esattamente il contrario, dobbiamo essere noi stessi. L'anno scorso hanno giocato la finale e avrebbero potuto vincerla, stanno dominando in Serie A ma dobbiamo scendere in campo con molto rispetto, umiltà e consapevolezza che si tratta della Champions League in casa nostra, qualcosa di speciale e diverso.

Dobbiamo godercela, ma per competere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA