Cgil: 'Milano ha espulso 35 mila persone per costi insostenibili'

"I dati degli ultimi due anni sono chiari: le famiglie a rischio povertà sono aumentate del 2,5%, in tutta la provincia di Milano. E contemporaneamente, dopo il covid Milano ha espulso 35.000 persone dai propri confini.

Persone che non riescono più a vivere in una città come questa", lo ha affermato la Cgil nelle parole del segretario della Camera del Lavoro Luca Stanzione durante la presentazione della tre gionni 'L'Altra Milano per una Milano migliore', in cui è stato molto denunciato l'insostenibile costo della casa. La manifestazione si terrà da domani al 22 settembre alla Camera del lavoro dalle 18 alle 23.



