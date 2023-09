A 84 anni anni si perde nei boschi, ritrovato con i droni

Si era perso nel pomeriggio di ieri mentre era andato a cercare funghi nei pressi di Morimondo (Milano).

L'anziano, 84 anni, che si era addentrato in un bosco in località Cascina Casorasca, è stato rintracciato all'una della notte scorsa dai vigili del fuoco grazie al rilevamento aereo con i droni e alle ricerche degli uomini del Soccorso Speleo Fluviale e del TAS ( Tomografia applicata al soccorso) L'uomo era provato ma in buone condizioni ed è stato affidato agli operatori del 118.

Alle ricerche hanno partecipato anche carabinieri e protezione civile.



