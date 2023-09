Uccisa da compattatore Amsa, era su strisce pedonali

Stava attraversando sulle strisce pedonali ed è stata agganciata dal mezzo dell'Amsa, che da via san Mamete stava svoltando a destra in via Trasimeno a Milano, la donna di 75 anni che è stata uccisa dal mezzo che l'ha trascinata per 40, 50 metri.

Il conducente, evidentemente, durante la manovra non si è accorto della presenza della donna che è stata portata dai soccorritori del 118 all'ospedale San Raffaele dove però è stato constatato il decesso.

Le indagini sull'accaduto sono affidate agli agenti della Polizia locale.



