Scala: Filarmonica suona per i 20 anni della fondazione Veronesi

La Filarmonica della Scala si esibisce per i vent'anni della Fondazione Umberto Veronesi Ets.

Il concerto del 2 ottobre nel teatro milanese sarà diretto da Andrés Orozco Estrada con la partecipazione del violinista Julian Rachlin.

Il ricavato dell'esibizione servirà a finanziare la ricerca scientifica per la cura dei tumori.

"'La scienza è lo strumento più potente di cui l'umanità dispone per migliorare la qualità e la prospettiva di vita delle persone' è una delle frasi più celebri che mio padre era solito citare. Ed è proprio partendo da questa sua e nostra convinzione che vent'anni fa è nata Fondazione" ha spiegato il presidente Paolo Veronesi. Due gli obiettivi: "la promozione di una cultura scientifica attraverso una corretta informazione e il finanziamento alla ricerca, il vero cuore delle nostre attività".

Dal 2003 la fondazione ha "sostenuto fino ad oggi il lavoro di 2.193 ricercatori e ricercatrici impegnati nell'ambito dell'oncologia e delle malattie croniche presso 176 Istituti e Università, finanziato 147 progetti di ricerca di altissimo profilo scientifico, avviato 12 protocolli di cura per i tumori che colpiscono bambini e adolescenti, costituito e finanziato 2 piattaforme di ricerca e cura internazionali all'avanguardia" e oltre a questo ha garantito il suo sostegno alla Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM), un'istituzione di alta formazione in ambito biomedico.

Il programma del concerto - sostenuto da Polestar, main sponsor dell'evento, Tod's e Banca Intesa - prevede il concerto per violino e orchestra in sol maggiore di Mozart e la sinfonia n. 7 di Beethoven,



