In fiamme nella notte capannone di una azienda nel Pavese

Un furioso incendio è divampato nella tarda serata di ieri a Villanova d'Ardenghi, a pochi chilometri da Pavia, in un capannone del polo industriale trattamento Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) del Gruppo Mercantile Servizi. La sede legale dell'azienda si trova a Trezzano sul Naviglio (Milano), la direzione generale a Milano.

Otto squadre dei vigili del fuoco sono rimaste al lavoro tutta la notte per spegnere il rogo, e anche questa mattina per l'intervento di smassamento e messa in sicurezza dell'area. Le fiamme hanno distrutto completamente il capannone. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA