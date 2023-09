Fontana, su bonifiche approvata proposta per coinvolgere Comuni

"Recentemente abbiamo affrontato un grosso problema determinato dalla Corte costituzionale che aveva impedito la subdelega ai Comuni nella realizzazione di attività amministrative legate alle bonifiche grazie a un decreto-legge del Governo. E' stata adottata in giunta una proposta di legge da trasmettere al Consiglio, che tiene conto del decreto-legge in modo da mantenere la collaborazione in questa attività con Comuni ed enti locali".

È quanto ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'incontro promosso e organizzato da Motore Sanità dal titolo 'Impatto delle bonifiche ambientali sul Global Health' a Palazzo Lombardia.

"Fortunatamente la cultura della sostenibilità si è diffusa e riteniamo che siano stati fatti e si faranno sempre più passi in avanti", ha concluso.



