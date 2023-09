Cremonese: esonerato l'allenatore Ballardini

La Cremonese ha "sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Ballardini". Lo afferma in una nota lo stesso club lombardo che attualmente milita in Serie B.

"Il club grigiorosso desidera ringraziare l'allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal suo arrivo a Cremona", si legge ancora. Il club, lo scorso anno in Serie A, non ha ancora comunicato il sostituto sulla panchina.



