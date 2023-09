Champions: Tonali, domani sarà difficile separare le emozioni

"E' un'emozione. Ho fatto tante partite qui e me le ricordo quasi tutte. Domani dovrò separare le emozioni e questa sarà la grande difficoltà della giornata.

Cosa dire ai tifosi? Per ogni tifoso ci sarebbe da dire qualcosa di diverso. Questo è il calcio che ti prende alla sprovvista.

Domani i tifosi di entrambe le squadre dovranno solo godersi la partita, sarà una bella gara": così Sandro Tonali a Sky da San Siro dove domani affronterà il Milan da ex vestendo la maglia del Newcastle.

Un ritorno a poche settimane da un addio sofferto al club rossonero. Tonali però ha avuto occasione di parlare con Stefano Pioli a Milanello durante il ritiro Azzurro: "Ho parlato di tutto tranne che di calcio. Ci ha fatto piacere, abbiamo passato 15 minuti insieme, da amici. E' stato bello". Poi una battuta sul derby di sabato scorso: "Difficile, quando lo perdi è sempre difficile. Così fa ancora più effetto. Non è una bella cosa. Non so come la potranno superare, sarà difficile ma il calcio con partite più ravvicinate di dà tante opportunità".



