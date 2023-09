Champions: Pioli, girone tosto ma noi possiamo superarlo

"Domani avremo gli stessi principi di gioco ma con composizioni diverse, perché cerchiamo di avere qualche vantaggio nei confronti dell'avversario". Questa l'istantanea scattata da Stefano Pioli prima della sfida di Champions al Newcastle, in programma domani a San Siro.

"Non so se il Newcastle sia paragonabile a qualche squadra italiana, secondo me è la tipica squadra inglese. Con tanti giocatori oltre il metro e novanta e costruita anche per primeggiare in Premier. Per noi sarà importante partire bene, migliorare il percorso dello scorso anno significherebbe arrivare sino in fondo", prosegue Pioli.

"Il nostro è un girone tosto ed equilibrato, con il Psg un po' favorito. Ma noi abbiamo l'esperienza per affrontare con convinzione il girone e abbiamo le qualità per superarlo. La squadra? Rientra Fik", dice Pioli di Tomori. "Ma sarà importante anche avere a disposizione i cambi per migliorare in corso".





