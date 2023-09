Serie A: Fiorentina-Atalanta 3-2

La Fiorentina ha battuto 3-2 l'Atalanta in un incontro della quarta giornata di serie A, raggiungendo in classifica Napoli e Frosinone a sette punti. I lombardi, alla seconda sconfitta di fila in trasferta, restano a quota sei. I viola hanno chiuso il primo tempo in vantaggio, rimontando la rete al 20' di Koopmeiners con Bonaventura (35') e Martinez Quarta (45'). All'8' della ripresa, Lookman ha riequilibrato i conti ma al 31' Kouamé ha sfruttato un errore della difesa ospite segnando in scivolata la rete decisiva



