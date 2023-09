Ragazzo ucciso a Milano, individuata la presunta testimone

Sarebbe stata individuata la donna 'misteriosa' dell'omicidio di Yuri Ubezio, il 23enne ucciso con una stretta al collo nella notte tra martedì e mercoledì a Milano da Cubaa Bilel, un ventottenne tunisino ora in carcere che ha detto di aver agito per difendere una donna. Ma di lei, effettivamente apparsa nei filmati delle telecamere, non c'era traccia. Oggi sarebbe stata individuata dalla Polizia anche se sono in pieno corso accertamenti.

Per la violentissima aggressione è finito in carcere il 28enne tunisino, irregolare in Italia, che fin dall’inizio ha dichiarato di avere bloccato la vittima perché l’aveva notata importunare una ragazza. Interrogato dal gip Angela Minerva, alcune ore prima che venisse dichiarata la morte del giovane, l’arrestato ha spiegato di avere visto Yuri strappare di mano dei soldi ad una donna ucraina che frequenta la zona e chiede spesso l’elemosina.



