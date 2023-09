La foto di Mahsa Amini sulla facciata del Comune di Milano

A un anno dalla sua morte la città di Milano ricorda Mahsa Amini, la ventiduenne iraniana arrestata per non avere indossato correttamente il velo e deceduta dopo le percosse subite. Dopo la sua morte in Iran è nata un'ondata di proteste da parte delle donne contro il regime per chiedere più libertà.

La foto della giovane da oggi è esposta sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune, accompagnata dalla scritta 'Donne, vita, libertà. Solidarietà alle donne iraniane', per dimostrare la vicinanza dell'amministrazione comunale a tutte le donne iraniane che vivono in una situazione di continua violazione dei diritti.



