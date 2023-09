De Corato, a Milano in 4 anni furti e rapine aumentati 50%

"Ringrazio i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano per l'operazione condotta la scorsa notte nella zona della movida di Porta Venezia e corso Como che ha portato all'arresto un 17enne per rapina e denunciato un 15enne trovato in possesso di un coltello. In una città allo sbando, in preda a criminalità e delinquenza, che ha visto negli ultimi 4 anni aumentare furti e rapine di strada del 50%, dati degli addetti ai lavori di chi opera per la sicurezza sul territorio, gli unici a garantire sicurezza e difenderci, sono solamente poliziotti e carabinieri". Lo afferma il deputato Riccardo De Corato.

"Di vigili non si vede nemmeno l'ombra né di giorno né, tantomeno, di notte. Eppure, nell'agosto del 2021, Sala in Prefettura aveva firmato un protocollo di sicurezza che, nelle zone dove si concentrano il maggior numero di locali notturni, tra cui appunto Porta Venezia e Corso Como, prevedeva un controllo serrato di agenti di Polizia Locale. Invece, gli unici vigili che si vedono in città, sono solamente per fare multe e per i rilievi in seguito ad incidenti stradali", sottolinea l'esponente politico di Fratelli d'Italia.

"L'unica cosa che pensa il sindaco, nelle zone della mala movida, è ridurre l'orario per la somministrazione di bevande nei dehors degli esercizi commerciali e, a breve, firmerà una nuova ordinanza", conclude De Corato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA