Confcommercio Milano, a settembre stima di oltre 800mila turisti

Settembre a Milano potrebbe registrare oltre 800.000 presenze turistiche, quasi la metà, cioè 349.000, straniere. E' una stima della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza il cui Ufficio Studi ha calcolato un indotto totale generato dal turismo straniero di 88 milioni di euro con un incremento di turisti legati al mondo del fashion del 25% - 133.811- rispetto al 2022 e con uno scontrino medio di 1518 euro.

"Tra pochi giorni si accenderanno i riflettori sulle passerelle della Milano Fashion Week, un'esplosione di stile e creatività, ma anche un potente motore economico e un'attrazione internazionale - ha commentato il segretario generale Marco Barbieri -. Dal turismo all'ospitalità, dal settore alberghiero alla ristorazione, la moda alimenta numerosi altri settori, generando un indotto più che positivo.

Un grande richiamo per giovani talenti, stilisti, buyer, giornalisti, e appassionati di moda provenienti da ogni angolo del pianeta. Non solo moda ma anche una celebrazione della cultura, della bellezza, dell'arte e dell'innovazione che contribuisce in modo significativo alla posizione di Milano come Place To Be".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA