Calcio: Marotta 'Frattesi? Avrà spazio per dimostrare valore'

"L'Inter partecipa a competizioni importanti, era nostro obbligo creare un gruppo competitivo. Ci sono titolari e co-titolari. Il gruppo è pronto per disputare una stagione che andrà oltre le 50 partite. Ci sarà spazio per tutti, Frattesi è intelligente. Ci sarà tempo per tutti i giocatori di dimostrare il proprio valore": lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta a Dazn poco prima del fischio d'inizio del derby, commentando la panchina di Frattesi.

Anche perché gli obiettivi della squadra nerazzurra sono stati dichiarati esplicitamente dall'ad: "Sicuramente sì. Dobbiamo essere ambiziosi. Inter e Milan sono da annoverare nella griglia scudetto, ci siamo e vogliamo essere protagonisti sicuramente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA