Arcigay denuncia, vandalizzata una panchina arcobaleno a Varese

Scritte ingiuriose e aste in legno divelte: oggi la panchina arcobaleno che si trova ai giardini Estensi di Varese "è stata vandalizzata, dopo soli due anni" dalla posa. A denunciarlo è Arcigay Varese che l'aveva installata in collaborazione con il Comune di Varese per ribadire l'impegno della città contro ogni forma di discriminazione basata su orientamento sessuale e identità di genere.

"Ripristineremo le condizioni originarie al più presto - ha assicurato il presidente dell'associazione varesina Giovanni Boschini - e spero che vengano individuati i responsabili perché a Varese non c'è posto per l'odio".



